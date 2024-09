'Buurtbewoner ontdekt lichaam in dichtgetapete zak in auto'

In een auto in het Brabantse Maarheeze is zaterdag een overleden persoon aangetroffen. Volgens het Eindhovens Dagblad vond een bewoner het lichaam van het slachtoffer onder bijzondere omstandigheden in een auto.

De politie werd gealarmeerd door een buurtbewoonster, meldt de krant. De auto met een Belgisch kenteken zou al een paar dagen aan de Fazantlaan in de Noord-Brabantse plaats hebben gestaan. De vrouw besloot zaterdag toch maar door het raam te kijken en zag op de achterbank en blauwe plastic zak, dicht getaped. "Het leek alsof er een lichaam in zat", vertelt ze aan de krant.

De politie bevestigt dat er inderdaad een lichaam is aangetroffen. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de omstandigheden en ze houden rekening met een misdrijf.

ANP