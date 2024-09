Dode in dichtgetapete zak in auto Maarheeze was Belg, politie vraagt om informatie

Het lichaam dat dit weekend in een dichtgetapete zak in een geparkeerde auto in Maarheze werd gevonden, blijkt van een 57-jarige man uit het Belgische Maaseik te zijn. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Hoe de man om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van een misdrijf en is op zoek naar tips.

De politie werd zaterdagavond gealarmeerd door een buurtbewoonster, meldt het Eindhovens Dagblad. De auto met een Belgisch kenteken zou al een paar dagen aan de Fazantlaan in de Noord-Brabantse plaats hebben gestaan. De vrouw besloot zaterdag toch maar door het raam te kijken en zag op de achterbank en blauwe plastic zak, dicht getaped. "Het leek alsof er een lichaam in zat", vertelt ze aan de krant.

De politie bevestigt dus dat er een lichaam in de auto lag en is een groot onderzoek gestart. Daarom zoekt de politie getuigen of mensen die in de buurt iets hebben gezien. Ook mensen die een camera hebben wordt gevraagd om zich te melden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland