Twee scholieren opgepakt na schietpartij bij mbo-school in Amsterdam

De politie heeft dinsdagavond twee 17-jarigen aangehouden na een schietincident eerder die dag in Amsterdam-Noord op de straat Gare du Nord. Bij dat schieten raakte een 20-jarige man gewond. Zowel slachtoffer als verdachten zijn scholieren van een ROC. De politie houdt er rekening mee dat er een conflict in de school aan vooraf is gegaan.

Agenten troffen dinsdagmiddag op de Gare du Nord een gewonde man aan die naar het ziekenhuis is gebracht. Aan die straat zit ook een ROC. De politie wil niet zeggen of alle drie de personen op juist dat ROC zitten.

Signalement verspreid

Buiten de school zou er door één persoon zijn geschoten, waarbij de 20-jarige gewond raakte. Na het incident zijn twee mensen gezien die wegrenden. De politie heeft daarop hun signalement verspreid. In de avond heeft de politie de twee verdachten op verschillende locaties in de stad aangehouden. De twee zitten in beperkingen en mogen alleen met hun advocaat praten.

ANP