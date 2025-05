Bloedend slachtoffer na schietpartij gelivestreamd op TikTok: 'Doe je niet'

Er wordt met afschuw gereageerd op een livestream dinsdagmiddag op TikTok na een schietpartij in Amsterdam. Iemand filmde hoe het slachtoffer hevig bloedend op de grond lag en door omstanders werd geholpen. Het gebeuren was live te zien op het socialmediaplatform.

"Ik snap dat je het gaat filmen voor de politie, maar je gaat het niet delen. Dat is iemand zijn leven", zegt een man tegen Hart van Nederland. Een vrouw zegt: "Het kan ook je kind zijn dat daar op de grond ligt." Een andere vrouw reageert: "Laat dit gewoon over aan degene die erover gaat, zoals de politie of de brandweer."

De politie in Amsterdam is niet blij dat de beelden gelivestreamd zijn op TikTok. "Het is niet de bedoeling om een livestream te starten als het slachtoffer bloedend op straat ligt. Dat is voor het slachtoffer heel kwetsend", laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland. "Denk goed na. We kunnen beeldmateriaal gebruiken voor recherchewerk, maar deel het met ons en niet met het grote publiek."

Klaslokaal

De beelden zijn in handen van Het Parool. Het 20-jarige slachtoffer werd aan de Gare du Nord in Amsterdam-Noord in zijn been geschoten. Hij was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Mogelijk werd gefilmd vanuit een klaslokaal.

Een woordvoerder van het ROC Amsterdam laat aan Hart van Nederland weten dat de schietpartij voor de school gebeurde. Het is niet bekend of het slachtoffer op school zat. "Het gebeurde bij ons voor op de stoep. Er waren leerlingen en docenten die toen buiten liepen. Inmiddels is iedereen weer in de klas en aan het werk", zegt ze.

Volgens de woordvoerder is de livestream niet vanuit de school gefilmd, omdat mobiele telefoons in het kluisje moeten en de ramen niet open kunnen. "Ik denk dat het vanuit een appartement is gefilmd." In de lessen wordt woensdag aandacht besteed aan het incident. "Kinderen kunnen hun ei kwijt."

De politie is op zoek naar twee verdachten en heeft een signalement verspreid. Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen.