Zwaargewonde bij schietpartij in Amsterdam-Noord, politie zoekt twee verdachten

In Amsterdam-Noord is dinsdagmiddag rond 14.40 uur een 20-jarige man zwaargewond geraakt bij een schietpartij op de Gare du Nord. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en een traumateam, rukten met spoed uit. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De straat is afgezet en de politie is gestart met een uitgebreid sporenonderzoek. Forensische opsporing is ter plaatse, en er cirkelt een politiehelikopter boven het gebied.

Twee verdachten voortvluchtig

Volgens de politie zijn er twee verdachten op de vlucht. Getuigen zagen de twee in het zwart gekleed wegrennen in de richting van het Krijtmolenpark. De politie heeft een signalement verspreid van beide verdachten:

Verdachte 1: man, licht getint, ongeveer 1.70 meter lang, zwart haar, ingevallen gezicht. Droeg een zwarte jas met capuchon, zwarte broek en zwarte schoenen. Mogelijk met zwarte tas.

Verdachte 2: man, licht getint, ongeveer 1.80 meter lang, zwarte snor. Droeg een zwarte jas met capuchon (vermoedelijk van The North Face), strakke zwarte joggingsbroek, zwarte sportschoenen met witte zool en een zwarte schoudertas.

De politie roept getuigen op zich te melden. Mensen met camerabeelden, dashcambeelden of andere informatie worden verzocht contact op te nemen met de recherche. Over wat zich precies heeft afgespeeld kan de politie op dit moment nog niets zeggen.

Omwonenden wordt gevraagd uit de buurt van het afgesloten gebied te blijven.

