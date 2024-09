Twee aanhoudingen om enorme partij sterk verdovende middelen

Voor de handel in sterk verdovende middelen zijn donderdag in Breda een man en een vrouw aangehouden door de politie. Er zijn bij de twee grote hoeveelheden MDMA-pillen en andere verdovende middelen aangetroffen.

Het balletje kwam aan het rollen door een in maart aangetroffen partij drugs bij een pakketjesbedrijf. Het ging om ongeveer duizend pillen en het vermoeden bestond dat het zou gaan om XTC. De partij was bedoeld voor verzending naar Amerika. Uiteraard is het pakket toen in beslag genomen voor verder onderzoek. Uit later onderzoek is leek het toch te gaan om Oxycodon, een sterke pijnstiller. Maar toen kwam er uitsluitsel: het was de zeer sterke pijnstiller Protonitazeen.

Protonitazeen is maar liefst honderd keer sterker dan heroïne en twee keer sterker dan "het gevaarlijke Fentanyl", stelt de politie. Na verder onderzoek door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies konden de twee verdachten dus worden aangehouden.

In twee woningen in de Brabantse stad werden huiszoekingen gedaan. Daar troffen de rechercheurs flinke zakken met vermoedelijk MDMA aan. "Ook werden verschillende andere verdovende middelen aangetroffen, waaronder ketamine en amfetamine. Bij elkaar goed voor meer dan 100 kilo aan verdovende middelen", aldus de politie. Ook werden er weegschalen, verpakkingen en sealapparatuur aangetroffen. Dit volgens de politie "om het product kennelijk zo luchtdicht mogelijk te verpakken om geur te voorkomen."

Vrijdag zullen de verdachten worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch.