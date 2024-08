ZIEN: Politie ontruimt drugslab, zo ziet het er vanbinnen uit

In Maarheeze is zaterdag een drugslaboratorium ontruimd door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (FO). Het lab werd vrijdag ontdekt in een pand op een industrieterrein aan 't Rondven, waar de politie vrieskisten, jerrycans, maatbekers en allerlei apparatuur aantrof die gebruikt werden voor de productie van drugs.

De politie onderzoekt nog wat er precies in het lab werd gemaakt en of het nog in werking was op het moment van ontdekking. De FO bewaakte het lab gedurende de nacht van vrijdag op zaterdag, waarna de ontruiming plaatsvindt.

Benieuwd hoe een drugslab er vanbinnen uitziet? Bekijk hierboven de beelden die 112-nieuwssite SQ Vision maakte.