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Verdachten (17 en 20) aangehouden na dodelijk misdrijf in Vlissingen

Crime

Vandaag, 15:33

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Bij invallen van de Dienst Speciale Interventies (DSI) in woningen in Vlissingen en Middelburg zijn zondag- en maandagavond twee jonge mannen aangehouden. De verdachten zouden betrokken zijn bij de dood van een 27-jarige Vlissinger, dat meldt de politie.

In de woningen heeft de politie onderzoek verricht. Daarbij zijn spullen in beslag genomen die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de omstandigheden rond het overlijden.

In de bovenstaande video vertellen buurtbewoners aan Hart van Nederland dat hun gevoel van veiligheid op straat de afgelopen jaren sterk is afgenomen.

Verdachten van 17 en 20 jaar

De 27-jarige man werd op woensdag 28 oktober rond 23.45 uur zwaargewond aangetroffen aan de Meindert Hobbemalaan in Vlissingen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer voor hem betekenen. Uit onderzoek bleek dat de Vlissinger door een misdrijf om het leven was gekomen. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is vervolgens een uitgebreid onderzoek gestart. Twee verdachten van 17 en 20 jaar uit Vlissingen zijn inmiddels aangehouden. Zij zitten nog vast en zijn in verzekering gesteld. Beide mannen zitten in beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Vanwege het lopende onderzoek doet de politie verder geen inhoudelijke mededelingen over de zaak.

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