Dode en twee gewonden door schietpartij in Vlissingen

Door een schietpartij aan de Visodeweg in Vlissingen is donderdag een persoon omgekomen. Twee personen zijn gewond geraakt, meldt de politie op X. Het is niet de eerste keer dat er in de omgeving wordt geschoten.

De slachtoffers werden rond 13.00 uur naast een zwarte personenauto aangetroffen op de Visodeweg, meldt PZC. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatste, en ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is een onderzoek gestart en de Visodeweg is afgezet met linten.

Eerdere schietpartij

Half december werd er in de omgeving van de Visodeweg ook al iemand neergeschoten. De man werd destijds opgepikt door een getuige en naar het nabij gelegen bedrijventerrein aan de Marie Curieweg gebracht.

Hart van Nederland/ANP