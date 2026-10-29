Man (27) overleden uit Vlissingen na geweldsincident

Een 27-jarige man uit Vlissingen is woensdagavond laat overleden. Voorafgaand aan zijn dood zou er volgens de politie een geweldsincident hebben plaatsgevonden in Vlissingen. Het slachtoffer is nog gereanimeerd ter plekke, maar de hulp mocht niet meer baten.

Rond 23.45 uur ontving de politie een melding dat er in de Meindert Hobbemalaan in Vlissingen iemand gewond zou zijn geraakt door een mogelijk geweldsincident. De man zou voor een woning hebben gelegen, aldus een aanwezige videocorrespondent.

De politie is een onderzoek gestart. Wat er precies is gebeurd en waardoor de man in eerste instantie gewond is geraakt is niet duidelijk.