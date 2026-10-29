OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (27) overleden uit Vlissingen na geweldsincident

Crime

Vandaag, 10:01

Link gekopieerd

Een 27-jarige man uit Vlissingen is woensdagavond laat overleden. Voorafgaand aan zijn dood zou er volgens de politie een geweldsincident hebben plaatsgevonden in Vlissingen. Het slachtoffer is nog gereanimeerd ter plekke, maar de hulp mocht niet meer baten.

Rond 23.45 uur ontving de politie een melding dat er in de Meindert Hobbemalaan in Vlissingen iemand gewond zou zijn geraakt door een mogelijk geweldsincident. De man zou voor een woning hebben gelegen, aldus een aanwezige videocorrespondent.

De politie is een onderzoek gestart. Wat er precies is gebeurd en waardoor de man in eerste instantie gewond is geraakt is niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.