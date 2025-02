Twee minderjarige jongens opgepakt voor grote brand bij transportbedrijf Oss

De politie heeft maandag twee 15-jarige jongens aangehouden. Ze worden verdacht van brandstichting bij een transportbedrijf in Oss, eind vorig jaar.

De grote brand brak uit in de nacht van zaterdag 30 november op zondag 1 december. Vier vrachtwagens gingen in vlammen op en een nabijgelegen loods vloog in brand. De brandweer wist te voorkomen dat de loods volledig afbrandde. In een pand vlak bij de brand lagen meerdere mensen te slapen, maar zij bleven ongedeerd.

Schade 'in de tonnen'

Volgens de politie is de schade aanzienlijk en loopt deze "in de tonnen". De recherche vermoedt dat de twee jongens uit Oploo en Boxmeer mogelijk door iemand anders zijn ingezet om de brand te stichten. Het motief is nog onbekend, en er wordt rekening mee gehouden dat er meer aanhoudingen volgen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP