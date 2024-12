Vier vrachtwagens en trailer in vlammen op bij brand in Oss

Bij een transportbedrijf aan de Tubantenweg in Oss is in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand uitgebroken. Vier vrachtwagens en een trailer gingen in vlammen op. Ook het pand van het familiebedrijf liep schade op.

Hulpdiensten kregen iets voor 02.00 uur een melding binnen van de brand. Meerdere voertuigen, waaronder drie tankautospuiten, een waterwagen en een redvoertuig, werden vanuit verschillende posten in de regio ingezet. Ondanks de inzet van de brandweer gingen vier vrachtwagens en een losse trailer verloren. Twee vrachtwagens konden op tijd worden weggereden en bleven gespaard.

Harde knallen

Getuigen meldden harde knallen, veroorzaakt door ontploffende vrachtwagenbanden. De brandweer had de brand rond 03.00 uur onder controle, maar het duurde tot 05.00 uur voordat de laatste vuurhaarden waren gedoofd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, net als de totale schade.