ZIEN: Fikse uitslaande brand en explosies bij garageboxen in Wolvega

In een rij garageboxen in het Friese Wolvega woedt brand. Daarbij zijn ook explosies te horen geweest. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL Alert voor het hele dorp verstuurd. In verband met de overlast van de brand zijn in totaal 42 woningen in de buurt ontruimd. Zo'n vijftig bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis aan de Steenwijkerweg.

Door de brand zijn rond de dertig garageboxen aan de Chopinstraat uitgebrand of beschadigd geraakt. De brandweer verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met blussen.

Onzeker of bewoners vanavond weer terug kunnen

Wat er in de boxen lag opgeslagen en waardoor de brand is ontstaan, kon een woordvoerder eerder nog niet zeggen. Er waren ook explosies te horen, maar het is niet duidelijk waardoor die werden veroorzaakt. Ook is nog niet bekend of de omwonenden nog zaterdag weer naar huis kunnen. Het gaat om mensen die wonen aan de Chopinstraat, de Beethovenstraat en de Bachstraat.

Bij de brand is niemand gewond geraakt.