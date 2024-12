Brand bij transportbedrijf Oss vermoedelijk aangestoken: politie zoekt twee personen

De grote brand die in de nacht van zaterdag op zondag woedde bij een transportbedrijf aan de Tubantenweg in Oss, is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie zondag op basis van camerabeelden en eerste onderzoeksresultaten. Vier vrachtwagens en een losse trailer gingen in vlammen op. Ook het pand van het familiebedrijf liep flinke schade op.

De politie is op zoek naar twee personen die te zien zijn op camerabeelden en zich verdacht gedroegen rond het moment van de brand. "Op het moment dat de brand uitbrak liepen zij, vermoedelijk twee mannen, weg vanaf het hekwerk van het terrein", aldus een woordvoerder van de politie.

Harde knallen

Tijdens de brand waren harde knallen te horen, veroorzaakt door ontploffende vrachtwagenbanden. Meerdere voertuigen van de brandweer, waaronder drie tankautospuiten en een waterwagen, werden ingezet om de vlammen te bestrijden. Rond 03.00 uur was het vuur onder controle, maar het nablussen duurde tot in de vroege ochtend.

Hoewel de schade groot is, vielen er geen gewonden. "Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als de brand was overgeslagen naar het naastgelegen pand waar mensen lagen te slapen", aldus de politie.

Hart van Nederland/ANP