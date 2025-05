Tbs'er verdacht van moordpoging met terreuroogmerk na neersteken medepatiënt

De tbs'er die op 6 april een medepatiënt neerstak in de Groningse Mesdagkliniek is dinsdagmiddag aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot moord met terroristisch oogmerk, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving door De Telegraaf.

Volgens de krant gaat het om de uit Syrië gevluchte Malek F., die in 2018 drie mensen neerstak in Den Haag en daarvoor in hoger beroep tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd.

'Joodse man'

Eerder meldde de Mesdagkliniek dat er op zondag 6 april een incident was tussen twee patiënten waarbij één patiënt gewond is geraakt. Volgens De Telegraaf is het slachtoffer een Joodse man. De kliniek kon dat eerder niet bevestigen. Ook het OM doet geen uitspraken over de achtergrond van de betrokkenen.

De verdachte wordt later deze week voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dat de tbs'er ruim vijf weken na het incident pas formeel is aangehouden, komt volgens de OM-woordvoerder door "het onderzoek en de toestand van de verdachte".

ANP