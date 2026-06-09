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Taghi heeft twee nieuwe advocaten in hoger beroeep Marengo-proces

Taghi heeft twee nieuwe advocaten in hoger beroeep Marengo-proces

Crime

Vandaag, 13:30

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Ridouan Taghi (48) heeft twee nieuwe advocaten. Dat laat het gerechtshof Amsterdam dinsdag weten. Het gaat om Ronald van der Horst en Anique Slijters.

Het was al bekend dat zij bereid waren om Taghi te gaan bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Een voorwaarde van de advocatenduo was dat zij genoeg tijd krijgen voor inleestijd. Ze stond eerder de oudste zoon van Taghi, Faissal, bij. Hij was de schutter bij de moord van Peter R. de Vries. Toen der tijd gaven zij aan nog niet te kunnen reageren op de vraag of zij Taghi gingen bijstaan.

Een van de eerdere advocaten van Taghi, Inez Weski wordt nu zelf verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. In de onderstaande video hoor je welke straf er haar boven het hoofd hangt:

OM eist 4,5 jaar cel tegen Inez Weski voor rol in bende Taghi
1:20

OM eist 4,5 jaar cel tegen Inez Weski voor rol in bende Taghi

Meer dan jaar zonder advocaten

De hoofdverdachte in het Marengo-proces zat al meer dan een jaar zonder advocaten, sinds de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Hij werd verdacht van het doorspelen van informatie vanuit de gevangenis.

Op 12 juni is er een tussentijdse zitting waarin de verdedigingssituatie opnieuw wordt besproken. Eerder legde de rechtbank Taghi een levenslange celstraf op.

Door ANP

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