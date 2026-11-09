Dode bij woning Swolgen is man (46) uit Oss

Het lichaam van een man werd zaterdagavond aangetroffen in het Limburgse Swolgen. Nu blijkt het lichaam te zijn van een man van 46 jaar uit Oss. Volgens de politie is de man om het leven gebracht. Hij was door zijn familie als vermist opgegeven.

De vondst van zijn lichaam is onderdeel van een groot onderzoek, dat na alle waarschijnlijk verband houdt met een verdachte situatie in het Brabantse Zeeland. Donderdagavond al waren forensische experts bezig met onderzoek in het bos van het dorp. Wat er precies aan de hand was, is nog steeds niet bekend. In ieder geval leidde het onderzoek naar een woning in Swolgen, waar het lichaam van de Brabantse man werd gevonden.

Een eveneens 46-jarige man uit Swolgen is opgepakt en zit nog steeds vast. De politie zegt zijn rol te onderzoeken.

In bovenstaande video is te zien hoe de politie dagenlang onderzoek doet bij de woning in Swolgen.