Burgemeester reageert op onrust in Limburgse Swolgen na politieonderzoek

De gebeurtenissen rond een politieonderzoek en de vondst van een lichaam van een man hebben Swolgen afgelopen weekend opgeschrikt. In het normaal zo rustige dorp zitten bewoners met veel vragen. De burgemeester reageert nu op alle ontwikkelingen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Nog altijd is onduidelijk wat er precies is gebeurd en of er een verband is met het onderzoek in het Brabantse plaatsje Zeeland. Wel helder is dat zaterdagavond het lichaam van een man werd gevonden in een woning in de eerdergenoemde Limburgse plaats. Maar om wie het precies gaat is nog niet helder.

Impact is groot

Burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas reageert op de onrust onder de inwoners. Hij benadrukt dat de impact van de gebeurtenissen op het dorp niet moet worden onderschat. De politie doet nog volop onderzoek en deelt voorlopig geen verdere details. Wel spraken ze eerder over 'nare' en 'verdachte' omstandigheden.

Wel is bekend dat er een aanhouding is verricht. Het gaat om een 46-jarige man uit Swolgen. Hij zit vast en in beperkingen. Dat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat.