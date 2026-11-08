Verdachte situatie in bos Zeeland en lijkvondst in Swolgen mogelijk aan elkaar gelinkt

Het lichaam van een man dat zaterdagavond werd gevonden in het Limburgse Swolgen, heeft mogelijk te maken met een "nare situatie" in het bos bij het Brabantse dorp Zeeland. Op beide plaatsen vindt er al dagenlang grootschalig onderzoek plaats door de politie en houdt het de gemoederen flink bezig. De politie laat er weinig over los, maar meldt zondagochtend wel dat er rekening mee wordt gehouden dat beide zaken met elkaar te maken hebben. Ook is er iemand aangehouden.

Het onderzoek startte donderdag na een verdachte situatie bij het bos aan de Rustvenseweg in het Brabantse plaatsje Zeeland. De politie sprak over 'nare' en 'verdachte' omstandigheden, maar liet er verder weinig over los. Er werd opgeschaald en forensisch rechercheurs en speurhonden deden nader onderzoek.

Onder andere dit onderzoek leidde naar de verdenking van een 46-jarige man uit Swolgen die vervolgens vrijdagavond werd aangehouden.

Zaterdag was er nog veel onduidelijk over wat er zich heeft afgespeeld in het bos bij Zeeland. Omwonenden vertelden aan Hart van Nederland zich zorgen te maken. Dat is te zien in de bovenstaande video.

Lichaam gevonden

De politie startte daarna vrijdagavond laat een grootschalig onderzoek in en om de woning in Swolgen van de verdachte, dat de gehele zaterdag doorging. Bij dat onderzoek werd in de loop van zaterdagavond het lichaam van een dode man aangetroffen.

De politie meldt dat het onderzoek op dit moment in volle gang is. De aangehouden verdachte zit vast en in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over wat er in het bos in Zeeland aangetroffen zou zijn, laat de politie nog altijd niets los.

In Swolgen deed de politie onderzoek bij een woning, zo is te zien in onderstaande video.