De politie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de groepsapp 't Haviksoog waarin deelnemers foto's deelden van vrouwen. De politie bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd, maar geeft aan dat het om een complex onderzoek gaat dat tijd zal kosten.

Bij de politie zijn afgelopen dagen meerdere meldingen binnengekomen over de groepsapp. Pointer, het platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV, berichtte als eerste over het bestaan van de dubieuze groep. Daarin zaten volgens Pointer ruim duizend mannen die meer dan 13.000 zogenoemde 'creepshots' met elkaar deelden. Het gaat dan om foto's van borsten en billen van vrouwen, die vaak stiekem zijn gemaakt.

Locaties te delen

Volgens Pointer is de groep in 2019 opgericht. Een van de beheerders liet het onderzoeksplatform weten dat de app in eerste instantie was bedoeld voor vrienden om locaties te delen tijdens festival Zwarte Cross.

De politie laat weten: "We vinden het vooral belangrijk dat mensen de politie weten te vinden met betrekking tot deze groepsapp. Dat geldt voor slachtoffers die weten of vermoeden dat er beelden van ze gedeeld zijn in de app. Maar het geldt zeker ook voor deelnemers aan de groepsapp."

"Want die verantwoordelijkheid om een melding te doen of je uit te spreken hoort niet alleen bij de slachtoffers te liggen, maar ook bij deelnemers van de groep."

De groep verlaten

Volgens De Gelderlander heeft een van de beheerders deze week de deelnemers opgeroepen de groep te verlaten. Ook zou een beheerder bezig zijn handmatig deelnemers uit de groep te verwijderen. Het aantal deelnemers zou inmiddels tot onder de 150 zijn gedaald. Ook berichten worden in rap tempo verwijderd.