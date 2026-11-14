Creepy: ruim 1000 mannen delen 'creepshots' in app

Ruim duizend mannen hebben in een groepsapp inmiddels meer dan 13.000 'creepshots' met elkaar gedeeld. Dat wordt op Radio 1 gemeld door Pointer, het platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Deze 'creepshots' zijn foto's van borsten en billen van vrouwen, die zonder hun medeweten worden genomen.

Een Pointer-journalist ging ruim een half jaar undercover in de groepsapp 't Haviksoog, die al meer dan zeven jaar bestaat. Volgens Pointer betreft het vooral foto's van vrouwen die 'dagelijkse' dingen aan het doen zijn, zoals boodschappen of wandelen. Ook zouden er gewaagdere foto's' tussen staan, met afbeeldingen van vrouwen in bikini of in een bukkende pose.

In bovenstaande video wordt uitgelegd wat er onder creepshots wordt verstaan.

90 verschillende locaties in 15 landen

Pointer heeft van 422 foto’s en video’s de locatie kunnen achterhalen, zo meldt het platform op zijn site. Deze beelden zijn gemaakt op 90 verschillende locaties in 15 landen. Honderden creepshots zijn terug te leiden naar 14 steden en dorpen in de Achterhoek, en 19 steden en dorpen in de regio Twente. In 11 Nederlandse provincies zijn foto’s gemaakt die gedeeld zijn.

De groep zou in 2019 zijn aangemaakt op festival Zwarte Cross in de Achterhoek, en zou nog altijd bestaan.