Jongerenstichting Be Ok mogelijk betrokken bij witwaszaak van 38 miljoen

Stichting Be Ok, die kwetsbare jongeren in Amsterdam helpt, is mogelijk betrokken bij een grote witwaszaak. Zes mannen worden verdacht van het witwassen van minstens 38 miljoen euro, dat meldt De Telegraaf. In het onderzoek wordt gekeken naar vermoedelijk valse facturen die aan de stichting zijn gericht.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat Be Ok mogelijk bij de zaak betrokken is. De zes mannen uit Amsterdam werden in mei aangehouden. Een 26-jarige verdachte zit nog vast.

Zorgen over subsidiegeld

Volgens De Telegraaf kreeg de stichting vorig jaar bijna 2 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam. Of er via de vermoedelijke witwasconstructie ook overheidsgeld is weggesluisd, is niet duidelijk. Het OM wil niet zeggen of dat wordt onderzocht.

Wethouder Esmah Lahlah, verantwoordelijk voor jongerenwerk, zegt "zeer geschrokken" te zijn. "De onderste steen moet boven." Als geld voor jongerenwerk niet bij jongeren terechtkomt, is dat volgens haar "schandalig en onaanvaardbaar".