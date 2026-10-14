Kabinet wil fokverbod op dolfijnen, Dolfinarium kritisch op plan

Het kabinet wil een fokverbod op dolfijnen invoeren. Volgens staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur kunnen dolfijnen in gevangenschap hun natuurlijke gedrag niet voldoende vertonen.

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Daarom wil hij het houden van dolfijnen in Nederland geleidelijk afbouwen. Als het plan doorgaat, kan het verbod naar verwachting over ongeveer twee jaar ingaan.

Dolfijnen blijven voorlopig in Dolfinarium

Een sluiting van het Dolfinarium in Harderwijk is voorlopig niet aan de orde. In het park leven momenteel 22 dolfijnen. Die kunnen volgens Erkens niet zomaar worden uitgezet in de natuur. Samen met het Dolfinarium wordt gekeken naar een goede oplossing voor de dieren.

Ook wil de staatssecretaris met het park in gesprek over de toekomst. Erkens wijst daarbij op de rol van het Dolfinarium in voorlichting en onderwijs. Ook trekt het park jaarlijks veel bezoekers. "Als het Dolfinarium direct gesloten had moeten worden, dan hadden de dolfijnen euthanasie moeten krijgen, aldus Erkens. "Dat is onwenselijk."

Dolfinarium kritisch op fokverbod

Het zeezoogdierenpark reageert kritisch op het voorgenomen fokverbod. Volgens algemeen directeur Alex Tiebot deelt het park de zorgen van het kabinet over het welzijn van dolfijnen in menselijke zorg niet. Volgens hem heeft een fokverbod ook gevolgen voor de dieren.

"In de praktijk betekent dat mannetjes en vrouwtjes gescheiden houden of dieren langdurig anticonceptie geven. Dat kan gevolgen hebben voor hun sociale leven en hun natuurlijke gedrag, en langdurige anticonceptie kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen," zegt de directeur van het park.

'Onderbouwing ontbreekt'

Het Dolfinarium zegt bovendien dat een wetenschappelijke onderbouwing van het besluit ontbreekt. "Een zorg over het welzijn van onze dieren moet je onderbouwen", aldus Tiebot. "Dat kan niet zonder concrete onderzoeken te noemen en zonder te kijken naar de werkelijke omstandigheden en de deskundigheid van onze verzorgers."