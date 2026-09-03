Dode en verdachten vermoedelijke steekpartij Hoogeveen zijn Roemeens

De overleden man en de twee aangehouden verdachten van een vermoedelijke steekpartij in het Drentse Hoogeveen komen uit Roemenië. Dat maakte de politie donderdagochtend bekend. De overleden man was 45 jaar oud, de verdachten zijn 28 en 43.

De politie kreeg woensdag om 18.30 uur melding van een steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat. De aangetroffen persoon was aanvankelijk zwaargewond en overleed ter plekke aan de verwondingen, ondanks hulpverlening. De woordvoerder meldt dat er "zeer sterk" rekening wordt gehouden met een steekpartij, maar bevestigt dat nog niet.

Beide verdachten zitten vast

Agenten hielden snel daarna de 43-jarige verdachte aan in de Juliana van Stolbergstraat. Later op de avond is de andere verdachte aangehouden op een andere locatie buiten Hoogeveen. Beide mannen zitten vast en worden gehoord over hun mogelijke betrokkenheid bij het incident.