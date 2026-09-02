Tweede verdachte opgepakt na vermoedelijk dodelijke steekpartij Hoogeveen

Bij een vermoedelijk steekincident in Hoogeveen is woensdagavond iemand om het leven gekomen. De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden.

De politie kreeg om 18.30 uur een melding van een steekincident bij de kruising van de Wilhelminastraat met de Grote Kerkstraat in de Drentse plaats. Daar vonden agenten een zwaargewond persoon. Het slachtoffer is ondanks hulpverlening ter plekke overleden.

Tweede verdachte aangehouden

Agenten hielden aanvankelijk één persoon in de buurt van de plek van het incident aan. Later werd op een andere locatie een tweede verdachte opgepakt.

Volgens een politiewoordvoerder leken de verwondingen van het slachtoffer op steekwonden. Toch staat nog niet vast dat het daadwerkelijk om een steekpartij gaat. "We houden nog een slag om de arm."

De politie deelt nog niets over de identiteit van het slachtoffer. Ook over de identiteit van de twee aangehouden verdachten is niets bekendgemaakt.