Twee gewonden bij steekincident in Hoogeveen, traumaheli ingezet

Crime

Vandaag, 20:57

Bij een steekincident in Hoogeveen zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde even voor 18.00 uur aan de Semmelweiszsstraat. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Volgens omstanders zou er sprake zijn geweest van een steekpartij, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Eén persoon zou zwaargewond zijn geraakt. Over de toedracht heeft de politie nog niets officieel bekendgemaakt.

Meerdere ambulances werden ingezet om de slachtoffers te behandelen. De traumahelikopter werd opgeroepen om medische assistentie te verlenen.

Politie doet onderzoek naar steekincident

De politie is met meerdere eenheden aanwezig en doet onderzoek naar wat er zich heeft afgespeeld. Daarbij worden ook hondengeleiders ingezet.

Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. Ook is nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

