Slachtoffer dodelijke schietpartij Oss is 23-jarige man

Het slachtoffer van een fatale schietpartij maandagavond in Oss is een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zo meldt de politie woensdag. Zijn identiteit is dinsdagavond laat officieel vastgesteld.

Het schietincident gebeurde maandag aan de Professor Regoutstraat in de Noord-Brabantse plaats. Dinsdagochtend werden bij meerdere woningen in die straat invallen gedaan om het incident te onderzoeken. Naast forensisch onderzoek leek er een gerichte zoekactie gaande, waarbij woningen werden doorzocht en bewoners plotseling geconfronteerd werden met politie-invallen.

Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen in de Brabantse plaats. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en naar de omstandigheden van zijn dood, en houdt rekening met verschillende scenario's.

Hart van Nederland/ANP