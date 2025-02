Arrestatieteam overrompelt gezin in Oss: politie valt binnen tijdens kinderverjaardag

De politie is nog steeds in groten getale aanwezig in Oss na de dodelijke schietpartij van maandagavond in een kelderbox onder een flatgebouw. Naast forensisch onderzoek lijkt er een gerichte zoekactie gaande, waarbij woningen worden doorzocht en bewoners plotseling worden geconfronteerd met politie-invallen.

Bij een van de huiszoekingen werd een gezin overrompeld, precies op het moment dat een kind zijn verjaardag vierde. De grootvader van de jarige vertelt hoe hij halsoverkop uit Eindhoven naar Oss reed toen hij plotseling geen contact meer kreeg met zijn dochter. "Mijn vrouw was aan het bellen met mijn dochter. Op een gegeven moment wordt er opgehangen. Ik krijg geen contact meer. Dus ik rij hier naartoe en tref aan dat ze de deur hebben ingetrapt en een huiszoeking hebben gedaan", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Cadeautje aan het uitpakken

In de woning waren twee jonge kinderen aanwezig. "De kinderen zijn wel rustig gebleven. Toen het team binnenkwam, deden ze gelijk hun maskers af", vertelt de man. "Maar het is natuurlijk wel schrikken. De kinderen zaten net cadeautjes uit te pakken." Hij noemt de inval "heel vervelend en traumatisch" voor de kinderen, maar zegt dat ze zich dapper hebben gehouden. "Mijn dochter is ook rustig."

Waarom de politie juist bij deze woning naar binnen viel, is nog onduidelijk. "Ik zou het niet weten. Ik heb nog steeds vragen. Dat wil ik straks wel even uitzoeken, maar ik weet het niet." Ondanks de opschudding ging de verjaardag verder. "Even bijkomen en dan taart eten."

Politieonderzoek nog in volle gang

Ondertussen blijft de politie met groot materieel aanwezig in de wijk. Agenten in beschermende pakken verrichten onderzoek, terwijl forensische opsporing nog altijd bezig is in de kelderbox. Op straat worden meer woningen doorzocht, en een stormram is gezien, al is niet duidelijk of die daadwerkelijk is gebruikt. De politie heeft nog geen verdere details vrijgegeven over de schietpartij of mogelijke verdachten.