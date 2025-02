Man doodgeschoten bij schietpartij in Oss

Een man is maandagavond in Oss door een schietpartij om het leven gekomen. Dat gebeurde rond 22.30 uur in de Professor Regoutstraat, meldt de politie.

Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen in de Brabantse plaats. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en naar de omstandigheden van zijn dood, en houdt rekening met verschillende scenario's. De forensische opsporing is ter plaatse en doet onderzoek. Mensen die iets gezien hebben wordt gevraagd zich te melden bij de politie.

ANP