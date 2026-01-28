Hier worden scooters en fietsen het vaakst gejat

Na jaren van daling worden er in Nederland weer veel meer scooters, motoren en fietsen gestolen. In 2025 ging het om 98.491 voertuigen. Dat is bijna 38 procent meer dan in 2021, toen het aantal diefstallen nog op het laagste punt sinds 2012 lag. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door vergelijkingswebsite Overstappen.nl.

De meeste diefstallen vinden plaats in de Randstad. Amsterdam steekt er met kop en schouders bovenuit. In de hoofdstad werden vorig jaar 20.573 scooters, motoren en fietsen gestolen, gemiddeld 56 per dag. Ook Rotterdam (7.749), Den Haag (5.751) en Utrecht (5.093) laten hoge cijfers zien.

In andere delen van het land wordt er minder gestolen. In Friesland is het aantal diefstallen sinds 2012 bijna gehalveerd, naar 1.488. In sommige kleine gemeenten, zoals Schiermonnikoog, bleef het in 2025 zelfs bij nul. Flevoland vormt een opvallende uitzondering: daar ligt het aantal diefstallen juist fors hoger dan dertien jaar geleden.