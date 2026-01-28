Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Hier worden scooters en fietsen het vaakst gejat

Hier worden scooters en fietsen het vaakst gejat

Crime

Vandaag, 21:30

Link gekopieerd

Na jaren van daling worden er in Nederland weer veel meer scooters, motoren en fietsen gestolen. In 2025 ging het om 98.491 voertuigen. Dat is bijna 38 procent meer dan in 2021, toen het aantal diefstallen nog op het laagste punt sinds 2012 lag. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door vergelijkingswebsite Overstappen.nl.

De meeste diefstallen vinden plaats in de Randstad. Amsterdam steekt er met kop en schouders bovenuit. In de hoofdstad werden vorig jaar 20.573 scooters, motoren en fietsen gestolen, gemiddeld 56 per dag. Ook Rotterdam (7.749), Den Haag (5.751) en Utrecht (5.093) laten hoge cijfers zien.

In andere delen van het land wordt er minder gestolen. In Friesland is het aantal diefstallen sinds 2012 bijna gehalveerd, naar 1.488. In sommige kleine gemeenten, zoals Schiermonnikoog, bleef het in 2025 zelfs bij nul. Flevoland vormt een opvallende uitzondering: daar ligt het aantal diefstallen juist fors hoger dan dertien jaar geleden.

Aantal diefstallen per 10.000 inwoners, per provincie:

Noord-Holland: 79,8

Groningen: 64,8

Utrecht: 59,8

Zuid-Holland: 59,6

Noord-Brabant: 51,1

Overijssel: 44,9

Gelderland: 43,2

Zeeland: 39,3

Limburg: 39,0

Flevoland: 34,9

Drenthe: 28,9

Friesland: 28,6

Lees ook

Diefstal met een luchtje: dief steelt kar vol wc-verfrissers met eigen fiets
Diefstal met een luchtje: dief steelt kar vol wc-verfrissers met eigen fiets
NS laat honderden mensen betalen voor 'gestolen' ov-fietsen
NS laat honderden mensen betalen voor 'gestolen' ov-fietsen
Fietsdief smeekt op knieën en kust agent om cel te ontlopen
Fietsdief smeekt op knieën en kust agent om cel te ontlopen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.