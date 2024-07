Fietsdief smeekt op knieën en kust agent om cel te ontlopen

In Someren heeft de politie twee fietsdieven aangehouden, maar een van de verdachten deed daarbij een opmerkelijke poging tot vergiffenis. Hij viel op zijn knieën en smeekte om genade, terwijl hij de arm van een agent begon te kussen.

De diefstal van de fiets, die van een supermarktmedewerker was, werd vorige week vastgelegd op beveiligingscamera's. Vrijdagavond kwamen de daders terug naar dezelfde supermarkt om boodschappen te doen. Ze werden direct herkend door het personeel en naar het kantoor geleid, waar de politie werd ingeschakeld.

Dramatische smeekbede

Nadat de politie contact had gelegd met de officier van justitie en toestemming kreeg voor de aanhouding buiten heterdaad, begon een van de verdachten een theatrale smeekbede. Hij viel op zijn knieën, greep het been van een agent en begon al smekend de arm van de agent te kussen in een wanhopige poging om niet naar de cel te hoeven.

De politie ging vervolgens naar het woonadres van de smekende verdachte om de gestolen fiets op te halen. Daar troffen ze de mededader aan, die ook op de camerabeelden was herkend. Deze mededader werd zonder verdere smeekbedes gearresteerd en beide verdachten zijn naar het politiebureau in Eindhoven gebracht voor verhoor.

De politie hoopt de fiets snel terug te kunnen geven aan de rechtmatige eigenaar.