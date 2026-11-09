OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Schutter (24) bloedbad Krakau overleden in ziekenhuis

Crime

Vandaag, 06:24

Link gekopieerd

De 24-jarige man verantwoordelijk voor het schietdrama in de Poolse stad Krakau is overleden. Hij lag in het ziekenhuis nadat hij door de politie was neergeschoten, en daar heeft hij dan ook zijn laatste adem uitgeblazen. Door zijn daden kwamen zes mensen om het leven en later werden ook de lichamen van zijn ouders en zus aangetroffen in zijn woning. Ook raakten er nog 16 mensen gewond.

De schietpartij vond plaats op een druk plein, de Grote Markt van Krakau. De schutter droeg militaire kleding en zou alleen hebben gehandeld. Van de dodelijke slachtoffers hadden er vier de Poolse nationaliteit. De andere twee personen waren een Oostenrijkse vrouw en een Britse man.

Wat het motief van de man was, is nog niet bekend. Hij was vermoedelijk gefascineerd door extreemrechtse ideologieën, zei de Poolse minister van Binnenlandse Zaken zaterdag. Premier Donald Tusk sprak van een terroristische daad. President Nawrocki had na het incident twee dagen van nationale rouw afgekondigd, waar maandag de tweede dag van is.

De Nederlandse gids David was kort voor schietpartij nog op plein in Krakau. Hij vertelt over de verschrikkelijke gebeurtenissen in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Nederlandse gids was kort voor schietpartij nog op plein in Krakau: 'Mensen belden geschrokken op'
Overig buitenlands nieuws
Nederlandse gids was kort voor schietpartij nog op plein in Krakau: 'Mensen belden geschrokken op'
Geen Nederlandse slachtoffers bij aanslag Krakau
Overig buitenlands nieuws
Geen Nederlandse slachtoffers bij aanslag Krakau
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.