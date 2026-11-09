Schutter (24) bloedbad Krakau overleden in ziekenhuis

De 24-jarige man verantwoordelijk voor het schietdrama in de Poolse stad Krakau is overleden. Hij lag in het ziekenhuis nadat hij door de politie was neergeschoten, en daar heeft hij dan ook zijn laatste adem uitgeblazen. Door zijn daden kwamen zes mensen om het leven en later werden ook de lichamen van zijn ouders en zus aangetroffen in zijn woning. Ook raakten er nog 16 mensen gewond.

De schietpartij vond plaats op een druk plein, de Grote Markt van Krakau. De schutter droeg militaire kleding en zou alleen hebben gehandeld. Van de dodelijke slachtoffers hadden er vier de Poolse nationaliteit. De andere twee personen waren een Oostenrijkse vrouw en een Britse man.

Wat het motief van de man was, is nog niet bekend. Hij was vermoedelijk gefascineerd door extreemrechtse ideologieën, zei de Poolse minister van Binnenlandse Zaken zaterdag. Premier Donald Tusk sprak van een terroristische daad. President Nawrocki had na het incident twee dagen van nationale rouw afgekondigd, waar maandag de tweede dag van is.

De Nederlandse gids David was kort voor schietpartij nog op plein in Krakau. Hij vertelt over de verschrikkelijke gebeurtenissen in bovenstaande video.