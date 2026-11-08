Geen Nederlandse slachtoffers bij aanslag Krakau

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen signalen dat er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen bij de dodelijke schietpartij in Krakau zaterdag. Vijf gewonden komen niet uit Polen, maar hier zitten geen Nederlanders bij. Dat laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Het departement staat in contact met de ambassade in de Poolse hoofdstad Warschau en met de politie in Krakau. Er is één persoon met een buitenlandse nationaliteit overleden, maar ook dit is geen Nederlander.

Ouders en zus ook dood

Zaterdag opende een schutter het vuur op een druk plein in het centrum van Krakau. Daarbij kwamen zes mensen om het leven en raakten zeker zestien mensen gewond. De schutter zelf werd neergeschoten door agenten en raakte ernstig gewond. In de woning van de Pool werden later de lichamen van zijn ouders en zus gevonden.

Het motief van de 24-jarige man is nog onbekend. Hij was vermoedelijk gefascineerd door extreemrechtse ideologieën, zei de Poolse minister van Binnenlandse Zaken zaterdag. Premier Donald Tusk sprak van een "daad van terrorisme".

Berendsen toont medeleven

Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) zegt dat hij diepbedroefd is door de dodelijke aanslag. Op sociale media laat hij weten: "Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun families en alle mensen die getroffen zijn." Hij zegt dat hij condoleances heeft overgebracht aan zijn Poolse collega Radosław Sikorski. "We zijn solidair met Polen in deze moeilijke tijd", aldus Berendsen.

Een Nederlandse gids was kort voor schietpartij nog op plein in Krakau. In Hart Van Nederland vertelde hij zijn verhaal. Dit is te zien in de bovenstaande video.