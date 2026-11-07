Nederlandse gids was kort voor schietpartij nog op plein in Krakau: 'Mensen belden geschrokken op'

Een schietpartij heeft in het centrum van Krakau, Polen zaterdagmiddag opgeschrikt. Er zijn zeker zes doden en ruim tien gewonden gevallen, meldt de Poolse politie. Of dit Nederlanders zijn is nog niet bekend, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen de NOS. Ook Nederlandse toeristen waren getuige van de schietpartij.

"Het is een enorme shock: ik ben overal in Europa geweest en ik vind dit de veiligste stad van Europa", zegt David Mensink tegen Hart van Nederland. Hij is reisleider voor een Nederlandse reisorganisatie in Polen. Hij had net nog een groep rondgeleid op het plein in de stad, die daarna in een restaurant zijn gaan zitten. "Ik zat thuis vlakbij en ik hoorde ineens knallen. De mensen die ik had rondgeleid belden mij ook geschrokken op."

David woont naast de plek van de schietpartij, om de hoek, en is enorm aangeslagen. "Als gids loop ik hier ook iedere dag overheen. Ik rijd zondag naar mijn werk over die plek, waar die mensen hebben gelegen. Dat gaat impact hebben."

Periode van rouw

De vermoedelijke schutter is opgepakt, zegt de politie verder. De verdachte werd "geneutraliseerd" toen hij of zij probeerde te vluchten en is naar het ziekenhuis overgebracht. De schutter schoot vanuit een zwarte auto op willekeurige mensen die op straat liepen.

Alles wijst erop dat de schutter "gefascineerd was door extreemrechtse ideologieën". Dat heeft de Poolse minister van Binnenlandse Zaken, Marcin Kierwinski, verklaard. Volgens de premier van Polen, Donald Tusk, zijn er ook drie overleden personen aangetroffen in de woning van de schutter. Het gaat om twee vrouwen en een man. Vermoedelijk zijn het familieleden van de verdachte.

De burgemeester van Krakau heeft een periode van rouw afgekondigd tot en met 11 november.