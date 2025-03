Schot gelost in metro op station Schiedam, dader nog op de vlucht

In een metro op station Schiedam is vrijdagmiddag geschoten. Dat meldt de politie na onderzoek. Vermoedelijk is er een persoon gewond geraakt, maar het is nog onduidelijk of diegene gewond raakte door een kogel.

De politie weet niet wie bij het schietincident in de Zuid-Hollandse plaats betrokken waren. Volgens getuigen werd even voor 15.00 uur een schot gelost, waarna de politie het station afsloot en onderzoek deed. Die heeft camerabeelden in beslag genomen en getuigen gehoord.

Uit het onderzoek blijkt dat in een metrostel een schot is gelost. De politie roept het mogelijke slachtoffer op zich te melden.

Hart van Nederland/ANP