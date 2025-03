Arrestant (47) overleden na onwelwording in cellencomplex Groningen

Een 47-jarige man is overleden nadat hij in het cellencomplex van de politie in Groningen onwel was geworden. De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats had, werd op 12 maart gearresteerd op verdenking van winkeldiefstal. Kort na zijn arrestatie ging het mis.

Na zijn aanhouding op 12 maart werd hij overgebracht naar het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat. Daar verslechterde zijn toestand plotseling. Hulpdiensten werden meteen ingeschakeld en de man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Ondanks medische hulp is hij op 20 maart overleden in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De dood van een arrestant is altijd een gevoelige kwestie, en daarom is de Rijksrecherche direct een onderzoek gestart.

Zolang dat onderzoek loopt, houdt de politie zich op de vlakte. Over de exacte omstandigheden van zijn dood worden voorlopig geen uitspraken gedaan.