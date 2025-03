Inbreker betrapt in Eindhoven en zwaargewond na ingrijpen bewoners

Een inbreker is donderdagavond op heterdaad betrapt in een woning in Eindhoven. De bewoners van het huis aan de Koudenhovenseweg Zuid wisten de indringer zelf te overmeesteren. Daarbij raakte de man zwaargewond. Dat schrijft het AD.

De verwondingen waren zo ernstig dat meerdere ambulances en een traumahelikopter moesten uitrukken. De man is uiteindelijk met spoed en onder politiebegeleiding naar het traumacentrum in Tilburg gebracht. Een trauma-arts reed mee in de ambulance.

Wat zich exact in de woning heeft afgespeeld, wordt onderzocht door de politie. Het is nog niet bekend hoe de inbreker gewond raakte en of hij alleen handelde. De bewoners zijn voor zover bekend niet gewond geraakt.