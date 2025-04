Man gedwongen tot Russische roulette met pistool bij bizarre gijzeling in Beverwijk

Een zakelijke afspraak veranderde in een ware nachtmerrie voor een 44-jarige alleenstaande vader. De man werd op 14 oktober 2023 in een woning in Beverwijk urenlang gegijzeld, mishandeld en afgeperst. Tijdens de marteling speelde een van de daders zelfs een spelletje Russisch roulette. De politie denkt dat een groep van zeker zeven mannen achter de ontvoering zit, en roept via Opsporing Verzocht de hulp van het publiek in.

De man werd benaderd vanwege een bouwkavel in Suriname, die hij via het makelaarsbedrijf van zijn broer aanbood. Als hij aankomt op het afgesproken adres in Beverwijk, lijkt alles in eerste instantie normaal. "Hij vroeg of ik het makkelijk kon vinden. Ik zeg: 'Ja prima, het was prima te doen met de navigatie'. Vervolgens zei hij: 'Kom maar binnen'. Hij was voor de rest heel correct, heel beschaafd", vertelt de man anoniem in het programma.

'Voor jou zit het erop'

Maar zodra het slachtoffer de woning binnenstapt, slaat de sfeer om. "Ik zet één voet binnen. Ineens voel ik een keiharde klap op mijn achterhoofd." De zakenman krijgt een zak over zijn hoofd en wordt geslagen. Hij probeert te gillen, maar dat lukt niet: "Ik was denk ik helemaal verstijfd van de angst."

De daders willen maar één ding: geld. Ze dwingen hem zijn bankpas en pincode af te geven. Ook moest hij spaargeld van zijn dochter overmaken naar zijn eigen rekening. "Hij keek mij zo in mijn gezicht aan en zegt tegen mij: 'Voor jou zit het erop, dus als je je dochter wil redden, dan zorg ervoor dat er geld op tafel komt.'"

'Eén verkeerd wachtwoord en ik snij vingers door'

De groep gaat verder dan alleen dreigen. Eén van de daders houdt een knuffelbeer op het hoofd van het slachtoffer en drukt daar een vuurwapen tegenaan, vermoedelijk om het geluid te dempen. De man wordt met de dood bedreigd: "Vandaag ga ik jou vermoorden." De revolver wordt geladen met één kogel, de cilinder draait en de trekker wordt overgehaald. In gedachten nam hij al afscheid. "Ik sprak in mezelf tot mijn oma: ik zie u binnenkort."

Ondertussen gaat een van de daders ervandoor met zijn pinpas. Deze man, te herkennen aan een Yankees-pet en een gouden hoektand rechtsboven, neemt bij een geldautomaat in Beverwijk bijna 6.000 euro op van de rekeningen van het slachtoffer en diens dochter. Als hij terugkomst heerst er korte tijd een feeststemming in de woning. "Eén maakte nog een opmerking: 'Dit geld geef ik aan mijn vriendin zodat ze haar billen groot kan maken'."

'Ik laat me niet hier in stukken snijden'

Als na zes lange uren de aandacht van de gijzelaars even verslapt, grijpt het slachtoffer zijn kans. Hij sprint naar de voordeur en vlucht de woning uit. "Het enige waaraan ik dacht: 'Ik hoor dat schot wel'. En dan val ik tenminste daar buiten of dan horen buren en dan bellen ze wel de politie. Maar ik laat me niet hier in stukken stukken snijden." Maar het schot bleef uit en buiten wordt de man opgevangen door buurtbewoners.

De gevolgen van de gewelddadige ontvoering zijn nog dagelijks voelbaar. Zijn dochtertje durft sindsdien niet meer bij hem te logeren. "Ze heeft meegekregen wat er is gebeurd. Hoe ze mij hebben aangetroffen was in een zeer belabberde toestand. Je probeert te lachen, maar het is een kind die voelt aan, die weet hoe het zit."

Verdachten nog voortvluchtig

In maart werd één verdachte opgepakt. De rest is nog voortvluchtig. De politie denkt dat de groep uit zeven mannen bestaat, vermoedelijk met een Surinaamse achtergrond. Er wordt onder meer gezocht naar de pinner met gouden tand, die duidelijk in beeld staat. Tips zijn welkom via 0800-6070 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem.