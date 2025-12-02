Volg Hart van Nederland
Adviesorgaan: ontsnappen uit gevangenis moet niet worden bestraft

Crime

Vandaag, 11:33 - Update: 30 minuten geleden

Ontsnappen uit de gevangenis moet niet strafbaar worden. Dat vindt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Demissionair staatssecretaris Arno Rutte (Justitie, VVD) diende juist een wetsvoorstel in om het ontsnappen wel strafbaar te maken, waardoor iemand die ontsnapt een extra sanctie kan krijgen.

Volgens de RSJ zijn er al genoeg maatregelen om ontsnappingen uit een inrichting of tijdens het verlof tegen te gaan. Het strafbaar maken vindt de raad daarom niet proportioneel. Daarbij zou het strafbaar maken niet genoeg afschrikken.

Ook ziet de raad het nut niet in van het strafbaar maken van het onttrekken aan elektronisch toezicht, zoals het doorknippen van een enkelband. Dit heeft nu namelijk al consequenties.

Demissionair staatssecretaris Rutte wil met het wetvoorstel juist een harde grens trekken, zij hij eerder. "Straffen moeten worden uitgezeten en toezicht mag niet vrijblijvend zijn."

Door ANP

