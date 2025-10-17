Terug

Luchtruim boven extra beveiligde gevangenis Vught blijft dicht om ontsnappen te voorkomen

Crime

Vandaag, 18:02

Het luchtruim boven de extra beveiligde gevangenis in Vught gaat permanent dicht, laat demissionair staatssecretaris Arno Rutte (Justitie en Veiligheid, VVD) vrijdag weten. Hij noemt het een "belangrijke stap om voortgezet crimineel handelen binnen detentie tegen te gaan en de veiligheid te vergroten".

In de Penitentiaire Inrichting zit onder anderen Ridouan Taghi vast. Het luchtruim erboven is al sinds juli 2022 dicht. Daartoe werd destijds besloten in verband met een verhoogd risico op vluchtpogingen via de lucht. De sluiting moet ook smokkel en spionage voorkomen en de veiligheid rond de inrichting verbeteren.

"De tijdelijke sluiting heeft de afgelopen jaren aantoonbaar bijgedragen aan het beperken van veiligheidsrisico's", aldus het ministerie.

Er is de laatste jaren veel gedaan aan het beveiligen van de EBI, zoals het inbouwen van een rechtbank:

Nieuwe mega-beveiligde rechtszaal in Vught bestand tegen raketten
2:06

Nieuwe mega-beveiligde rechtszaal in Vught bestand tegen raketten

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

