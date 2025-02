Nederlandse bendeleider (29) ontsnapt uit gevangenis Wenen

Een 29-jarige Nederlander, leider van de beruchte 'Stormram-bende', is maandagochtend op spectaculaire wijze ontsnapt uit een gevangenis in Wenen. Hem hing een celstraf van negen jaar boven het hoofd, maar wist te ontkomen met een touw. Dat meldt De Telegraaf.

Rond acht uur 's ochtends sloeg de gevangenis alarm: de Nederlander was verdwenen. Volgens politiewoordvoerder Stefan Loidl klom hij tijdens het sporten met een touw een muur op en sprong hij vervolgens de vrijheid tegemoet. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zet hier echter vraagtekens bij. "Er is wel een sportschool in de gevangenis, maar die bevindt zich in een ander deel van het gebouw", citeert de krant.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In de video bovenaan leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

Hoe hij precies wist te ontsnappen, blijft vooralsnog een raadsel. Zeker is dat hij na zijn ontsnapping spoorloos verdween. De Oostenrijkse politie startte een grote zoekactie met dertien patrouillewagens en speurhonden, maar zonder resultaat. Mogelijk is hij per trein gevlucht, aangezien het station niet ver van de gevangenis ligt.

Gewelddadige ramkraken

De ontsnapte Nederlander wordt gezien als het brein achter de Stormram-bende, die in Oostenrijk een reeks gewelddadige ramkraken op juweliers pleegde. De criminelen gebruikten gestolen BMW's om winkels binnen te rammen en sloegen vitrines kapot met voorhamers en koevoeten. De totale buit bedroeg bijna een half miljoen euro, terwijl de schade aan de winkels werd geschat op 650.000 euro.

De bende werd in oktober 2024 opgerold nadat een speciale eenheid hen opspoorde in Wenen. In hun schuilplaats vonden agenten 100.000 euro aan contant geld en explosieven. De 29-jarige Nederlander stond samen met drie anderen terecht, maar wist te ontsnappen voordat zijn straf definitief was. De politie is nog altijd naar hem op zoek.