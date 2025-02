Rotterdamse serie-aanrander nog steeds spoorloos

De Rotterdamse politie is nog altijd op zoek naar de serie-aanrander, die in december vorig jaar en begin januari dit jaar meerdere vrouwen heeft lastiggevallen in het centrum van de stad en in Rotterdam-Noord.

Hoewel de politie vorige maand herkenbare beelden van de verdachte heeft gedeeld en daarop tientallen tips binnenkwamen, is de man nog altijd voortvluchtig.

De gouden tip

"De gouden tip zat er nog niet tussen. We kunnen op dit moment ook nog geen nieuwe informatie over de verdachte delen. Tips zijn nog altijd welkom", zegt een politiewoordvoerder. Wel is nog altijd een team rechercheurs bezig met deze zaak.

Tot nu toe hebben zes vrouwen melding gedaan van aanranding. Drie van hen hebben ook formeel aangifte gedaan. Het vermoeden is dat de aanrandingen allemaal zijn gepleegd door de verdachte op de beelden. Daarop is te zien dat de man, met een geschatte leeftijd tussen 25 en 40 jaar, donker haar, een snor en baard heeft en zich verplaatst op de fiets.

Vrouwen in Rotterdam zijn eerder al gewaarschuwd extra alert te zijn, omdat in alle zes gevallen een vrouw het slachtoffer was.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP