OM: meisje (16) moest 'Zoro' in lichaam kerven, verdachte heeft spijt

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje in Rotterdam heeft mishandeld door haar online onder druk te zetten en op te dragen zichzelf te snijden. Volgens het OM moest het slachtoffer tussen 30 april en 10 juli met een scherp voorwerp de naam Zoro in haar lichaam kerven, waardoor ze littekens opliep.

De man wordt er ook van verdacht het minderjarige slachtoffer te hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. Dit bleek dinsdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. Daar verscheen wel het slachtoffer, maar niet de verdachte. Volgens zijn advocaat was hij er niet omdat hij zich schaamt.

Het slachtoffer zou daarnaast teksten als 'Zoro owns me' met stift op haar lichaam hebben moeten schrijven. H.'s gebruikersnaam Master Zoro zou ze met bloed op de muur of haar lichaam hebben moeten schrijven.

Wat zijn COM-groepen? The Com is een verzamelnaam voor chatgroepen waar beelden van extreem geweld, zelfbeschadiging, vernedering en seksueel misbruik worden gedeeld. Het Nederlands Jeugdinstituut meldt dat binnen COM-groepen jongeren worden aangespoord en gechanteerd om zichzelf en anderen pijn te doen en om daar beelden van te delen. Hoe extremer de beelden, hoe hoger je positie wordt binnen de groep. Wie niet meedoet, wordt uitgesloten of onder druk gezet. De chats vinden bijvoorbeeld plaats via besloten Telegram-groepen. Voorbeelden van COM-groepen zijn 764, No Lives Matter en Maniacs Murder Cults.

'Nare zaak'

De officier van justitie noemde het in de rechtbank "een nare zaak", die past in de The Com- of 764-reeks, waarmee hij verwees naar onlinegroepen waarin extreem geweld wordt genormaliseerd en verheerlijkt.

H. heeft een brief geschreven aan de rechtbank waarin hij berouw toont, zei zijn advocaat. "Iedereen maakt fouten en ik ook", citeerde zijn advocaat uit de brief van H. "Ik heb veel spijt van de dingen die ik heb gedaan. Ik ben oprecht teleurgesteld in mezelf." Zijn raadsman zei ook dat hij in meerdere publicaties wordt aangeduid als lid van de groep 764, een onderdeel van The Com. Maar dat lidmaatschap ontkent H.

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat een internationaal netwerk jongeren ronselt via een spel op het platform Roblox. De sekte, die zichzelf The Cult of Spawn noemt, gebruikt het spel om jongeren te manipuleren, te chanteren en zelfs aan te zetten tot zelfverminking of zelfmoord:

1:08 'Zorgen over Roblox, criminele sekte actief'

De verdachte wordt onderzocht door een psycholoog. Een onderzoeker van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) brengt daarnaast zijn leefomgeving, de achtergrond en de levensgeschiedenis van hem in kaart. Het NIFP-rapport wordt eind december verwacht.

De volgende inleidende zittingen zijn op 17 december en 4 februari. De rechtbank Rotterdam behandelt de zaak op 18 maart inhoudelijk.