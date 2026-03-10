Zeker 70 Nederlanders actief in online netwerk rond extreem geweld

Minstens zeventig Nederlanders zijn actief binnen het internationale Com-netwerk. Dat is een virtuele gemeenschap die uit verschillende groepen bestaat waarin jongeren zich bezighouden met extreem geweld als dierenmishandeling, moord, aanslagen en zelfdoding.

De manieren waarop de Nederlanders betrokken zijn lopen uiteen; van deelname aan chats tot betrokkenheid bij misdrijven als dader of slachtoffer. Dat meldt het onderzoeksinstituut HCSS in een rapport. NU.nl berichtte er al over.

Volgens het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) lopen dader- en slachtofferrollen binnen het netwerk regelmatig door elkaar. "Individuen worden eerst gegroomd, vernederd of afgeperst en groeien later zelf uit tot daders of aanjagers", staat in het rapport. Dat zorgt volgens de onderzoekers voor "complexe dilemma's" voor strafvervolging, jeugdbescherming en hulpverlening omdat "klassieke scheidslijnen tussen schuld, dwang en kwetsbaarheid vervagen".

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat een internationaal netwerk jongeren ronselt via een spel op het platform Roblox. De sekte, die zichzelf The Cult of Spawn noemt, gebruikt het spel om jongeren te manipuleren, te chanteren en zelfs aan te zetten tot zelfverminking of zelfmoord:

Directe dreiging van aanslagen

De onderzoekers melden dat de dreiging van het Com-netwerk drieledig is en internationaal toeneemt. Zo is er een directe dreiging van aanslagen, kan het langdurige (mentale) schade veroorzaken bij kwetsbare kinderen en jongeren en is het Com-netwerk een symptoom van "een maatschappelijk probleem van toenemende online normloosheid", aldus het HCSS.

Volgens het onderzoeksinstituut worden in Nederland momenteel meerdere verdachten vervolgd voor verschillende misdrijven, waaronder lidmaatschap van een terroristische organisatie. Zo is er woensdag zitting bij de rechtbank Rotterdam in de zaak over een man die ervan wordt verdacht tussen 2020 en 2025 een prominente rol te hebben gespeeld binnen de terroristische organisatie No Lives Matter, een groep binnen het Com-netwerk.