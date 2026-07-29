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Man met vuurwapen aangehouden bij station Rotterdam Centraal

Crime

Vandaag, 13:27

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Bij station Rotterdam Centraal is een man met een vuurwapen aangehouden. Dat meldt de politie woensdag. Het gaat om een man van 26 jaar uit Ridderkerk. Volgens een woordvoerder lijkt het daadwerkelijk om een echt vuurwapen te gaan.

De politie kreeg rond 11.00 uur woensdagochtend een melding binnen over een persoon met een vuurwapen in de buurt van het Centraal Station in Rotterdam. Enkele minuten later werd de man aangehouden. Of hij ook heeft geschoten, wordt nog onderzocht. "Daar schijnt sprake van te zijn, maar het onderzoek is nog bezig", zegt een woordvoerder.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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