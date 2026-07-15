Politie zoekt vrouw die jongen (17) seksueel lastigviel in trein bij Eindhoven

De politie is op zoek naar een Spaanssprekende vrouw rond de 50 jaar die in januari een 17-jarige jongen seksueel heeft geïntimideerd in de trein bij station Eindhoven Centraal. De politie laat weten dat de vrouw de jongen seksueel lastigviel.

Op dinsdagmiddag 20 januari stapten twee vrienden rond 14.30 uur in de trein van Roermond naar Eindhoven. De vrouwelijke verdachte stapt op dat moment ook in de trein. Op station Weert stapt een van de twee jongens uit en blijft het 17-jarige slachtoffer in de trein zitten. Tegenover hem zat de vrouw en op een bepaald moment is de jongen seksueel door haar lastiggevallen.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Op zoek naar verdachte

De politie is nu op zoek naar de Spaanssprekende vrouw. De verdachte is tussen de 50 en 60 jaar, en rond de 170 tot 175 centimeter. Ze heeft een normaal postuur en een getinte huidskleur. De verdachte heeft lang, zwart haar en droeg destijds een witte broek en beige jas met witte muts, en sjaal met witte en blauwe vakjes. De politie meldt dat ze erg veel make-up op had. De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.