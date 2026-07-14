Grote zorgen om vermiste wandelaar Bertho (60), zoekactie in Kerkrade

De 60-jarige Bertho Smit uit Maarssen wordt sinds maandag 6 juli vermist. Volgens de politie vertrok hij die dag vanuit zijn woonplaats richting Vaals om de Dutch Mountain Trail te lopen, een wandeltocht van 101 kilometer. Zijn auto is later aangetroffen aan de Dentgenbachweg in Kerkrade. Van Bertho ontbreekt sindsdien ieder spoor.

SAR Nederland meldt op Facebook dat zaterdag met meerdere teamleden is gezocht in de omgeving van Kerkrade. Ondanks de extreme hitte leverde die zoekactie geen resultaat op. Volgens de organisatie is Bertho vermoedelijk nooit aangekomen bij het eindpunt van de wandeltocht. Er zijn grote zorgen om zijn gezondheid.

De politie en SAR Nederland vragen mensen die in de omgeving van de Dentgenbachweg en de Cranenweyer in Kerkrade wonen, werken of wandelen om uit te kijken naar Bertho of mogelijk achtergelaten wandelspullen, zoals een rugzak of drinkfles.

In de bovenstaande video leggen we je uit wat je moet doen als iemand vermist raakt.

Signalement

Bertho is 60 jaar, ongeveer 1,85 meter lang en heeft een normaal postuur. Volgens de politie droeg hij mogelijk een blauwe broek en wandelschoenen.

Mensen die Bertho hebben gezien of informatie hebben over zijn verblijfplaats, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900 8844. Ook kan contact worden opgenomen met SAR Nederland via 085 0601935.