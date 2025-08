Twee explosies op zelfde adres in Rotterdam, 13-jarige jongen opgepakt

Aan de Eckartstraat in de wijk Beverwaard in Rotterdam hebben twee explosies plaatsgevonden. De eerste was zaterdag om 4.30 uur in de ochtend, maandagochtend ging iets na 04.00 uur een tweede explosie af. Voor de eerste explosie is door de politie een 13-jarige jongen uit Den Haag aangehouden.

De tweede explosie vond op hetzelfde adres plaats. Daarvoor zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie doet momenteel onderzoek naar de explosies en onderzoekt ook of er een verband is tussen de twee incidenten. Ook vraagt de politie aan getuigen om zich te melden.