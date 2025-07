Flinke ravage na explosie bij shishalounge in Rotterdam

Een harde knal maakte midden in de nacht een einde aan de rust op de 2e Middellandstraat in Rotterdam. Bij een shishalounge in de wijk Middelland vond in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie plaats. De klap vernielde de hele ingang van het pand.

Op straat lagen glasscherven verspreid en de deuren hingen scheef in hun kozijn. Direct na de explosie ontstond er brand in het waterpijpcafé. De brandweer had de vlammen snel onder controle en heeft daarna het pand geventileerd.

Op beelden van een correspondent, is te zien dat hulpdiensten kort na de brand het pand binnengaan voor onderzoek. Wat de explosie precies heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.

Beschieting

De explosie in Middelland staat niet op zichzelf. Volgens een correspondent is dezelfde lounge drie jaar geleden ook een keer beschoten. De politie heeft het gebied rondom het pand afgezet en onderzoekt of er sprake is van opzet.

Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De schade aan het pand is aanzienlijk.