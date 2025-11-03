Roda JC-fans veroordeeld tot taakstraf na aanranden meisjes tijdens wedstrijd

Twee Roda JC-supporters zijn veroordeeld tot een taakstraf voor de aanranding van twee meisjes tijdens een voetbalwedstrijd in Groningen. Dat schrijft De Limburger. Het incident gebeurde op 10 mei 2024 tijdens de wedstrijd om promotie naar de eredivisie tegen FC Groningen.

Het gaat om een 58-jarige man uit Landgraaf en een 51-jarige man uit het Duitse Gangelt. De politierechter legde beide mannen zestig uur taakstraf op.

De supporters zaten tijdens de wedstrijd helemaal bovenin het uitvak van het stadion. De mannen zouden volgens de slachtoffers met hun geslachtsdeel aan hun billen hebben gezeten. Een EHBO'er heeft het incident zien gebeuren en verklaarde later bij de politie hoe de mannen zich opdrongen.

Paniek

De verdachten ontkenden alle beschuldigen. Volgens de mannen was het heel druk in het stadion, waardoor ze per ongeluk tegen de meisjes waren aangebotst, maar van aanranding was geen sprake. Daarnaast zouden ze allebei al gelukkig zijn in de liefde, volgens hun advocaat.

De politierechter ging niet mee in dat verhaal. Dat de meisjes zich in paniek bij de EHBO hadden gemeld met hun verhaal, weegt voor de rechter zwaar. De geëiste voorwaardelijke celstraf vond de rechter niet nodig.

